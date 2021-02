Covid: in Lombardia la metà degli over 80 ha aderito a campagna vaccinale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - A 48 ore dall'avvio del portale per le vaccinazioni degli over 80 in Lombardia quasi la metà degli aventi diritto ha aderito alla campagna. Sono state raccolte 348.585 adesioni, su un totale di circa 726mila anziani da vaccinare nella regione. Attraverso il portale, si sono registrati in 261mila circa, con le farmacie 79mila; i medici di base hanno aiutato 7.547 over 80. L'avvio delle somministrazioni in Lombardia per la categoria è atteso per domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - A 48 ore dall'avvio del portale per le vaccinazioni80 inquasi laaventi diritto haalla. Sono state raccolte 348.585 adesioni, su un totale di circa 726mila anziani da vaccinare nella regione. Attraverso il portale, si sono registrati in 261mila circa, con le farmacie 79mila; i medici di base hanno aiutato 7.54780. L'avvio delle somministrazioni inper la categoria è atteso per domani.

