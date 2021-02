Covid, in Germania quota variante Gb aumentata al 22% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La quota di diffusione della variante britannica del coronavirus in Germania è passata in due settimane dal 6% al 22%. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Il ministro della Salute tedesco, Jens ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi diffusione dellabritannica del coronavirus inè passata in due settimane dal 6% al 22%. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Il ministro della Salute tedesco, Jens ...

AnnalisaChirico : In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma se… - SkyTG24 : Covid, in Germania confermato il lockdown: ecco quali misure prevede - RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - iconanews : Covid: in Germania quota variante Gb aumentata al 22% - EmanuKant : RT @AnnalisaChirico: In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma senza… -