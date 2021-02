Covid, in Campania individuata nuova variante mai diagnosticata in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Regione Campania ha reso noto che l’Istituto Pascale e l’Università Federico II hanno individuato un’altra variante del Covid-19, “mai individuata prima in Italia”. “Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso, e che rende ancor di più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l’epidemia”. La variante è stata diagnosticata a un professionista di ritorno da un viaggio in Africa che dopo il tampone è risultato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Regioneha reso noto che l’Istituto Pascale e l’Università Federico II hanno individuato un’altradel-19, “maiprima in”. “Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso, e che rende ancor di più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l’epidemia”. Laè stataa un professionista di ritorno da un viaggio in Africa che dopo il tampone è risultato ...

La Regione Campania ha reso noto che l'Istituto Pascale e l'Università Federico II hanno individuato un'altra variante del Covid - 19 , "mai individuata prima in Italia". "Si tratta - ha dichiarato il Presidente ...

