Covid | il sindaco di Castellammare al vescovo | “Dati allarmanti | rispettare le indicazioni”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – ”Rispetto dellesanitarie’‘: e’ la richiesta che il Comune didi Stabia ha inviato aldella Diocesi di Sorrento-di Stabia, monsignor Francesco Alfano, per prevenire la diffusione del Coronavirus. ‘‘Iriguardanti l’emergenza sanitaria comunicati negli ultimi giorni destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti”, si legge nella lettera firmata dalGaetano Cimmino, che chiede ”un’attenta vigilanza dei parroci sul rispetto” delle disposizioni concordate dal presidente del Consiglio dei Ministri con il presidente della Conferenza episcopale italiana, in merito alle celebrazioni liturgiche, ma con ”particolare attenzione per ...

GazzettadiSiena : Intervento congiunto del sindaco di Siena Luigi De Mossi e del direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est sull'and… - zazoomblog : Covid: è morto Domenico Bertone sindaco socialista di Torre Annunziata - #Covid: #morto #Domenico #Bertone - Grottaglie : Covid Provincia di #Taranto: Sindaco Massafra SOSPENDE Mercato Settimanale - - Grottaglie : Covid Provincia di #Taranto: Sindaco Massafra emana NUOVA ordinanza su Scuole, Cimitero, Stazionamento, H24 -…

Sono stati inviati i primi 11.000 sms con gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80. Le vaccinazioni prenderanno il via giovedì 18 febbraio, in 74 centri vaccinali c ...Cerro Maggiore (Milano), 17 febbraio 2021 - Usare il cinema multisala per la vaccinazione di massa della cittadinanza cerrese. Questa è stata dapprima la proposta teorica e poi l'idea che sarà realizz ...