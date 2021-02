Covid, il senatore Pier Ferdinando Casini ricoverato allo Spallanzani di Roma (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il senatore Pier Ferdinando Casini è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo al Covid. La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati gli ha dedicato un saluto dall’aula prima di passare la parola al premier, ufficializzando così la notizia del ricovero. “Vorrei augurare, interpretando ritengo il sentimento di tutti i senatori, a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione, visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale”, ha detto. “Ringrazio la presidente Elisabetta Casellati ed i colleghi: a loro e al governo del professor Draghi, buon lavoro”, ha scritto sui social poco dopo il senatore. Casini, fra i primi a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilall’ospedaledidopo essere risultato positivo al. La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati gli ha dedicato un saluto dall’aula prima di passare la parola al premier, ufficializzando così la notizia del ricovero. “Vorrei augurare, interpretando ritengo il sentimento di tutti i senatori, auna pronta guarigione, visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale”, ha detto. “Ringrazio la presidente Elisabetta Casellati ed i colleghi: a loro e al governo del professor Draghi, buon lavoro”, ha scritto sui social poco dopo il, fra i primi a ...

