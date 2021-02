Covid | il giuslavorista Martone | “Proroga stop licenziamenti e riforma ammortizzatori sociali per evitare tensioni sociali”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Io credo che il governo farà una brevedelloai, per avere il tempo di realizzare unadegliche possa dare vero sostegno a quei lavoratori che, alla fine del blocco, purtroppo, saranno licenziati”. Così, con Adnkronos/Labitalia, ilMichel, ordinario di Diritto del Lavoro alla Facoltà di Economia all’università Sapienza di Roma su quelli che saranno le decisioni dell’esecutivo Draghi sulloai, in scadenza a fine marzo. “Il blocco dei-sottolinea- ha creato una ‘bolla occupazionale’ e il governo ne è consapevole, per questo credo che si procederà ...

Per il"le condizioni per una riforma organica degli ammortizzatori sociali ci sono. E le parole di Draghi di oggi dedicate ai giovani, ai precari, mi fanno pensare che l'obiettivo sia ...'Si stima che si siano congelati circa 400mila disoccupati ', sottolinea ilPietro ... A essere maggiormente colpite dalla crisi dovuta alsono le donne: stando all'Istat nell'ultimo ...Roma, 17 feb. (Labitalia) - "Io credo che il governo farà una breve proroga dello stop ai licenziamenti, per avere il tempo di realizzare una riforma degli ammortizzatori sociali ...Al 31 marzo, con la fine del il divieto di recesso in vigore ormai da un anno, si stima che ai 444mila occupati in meno del 2020 se ne aggiungeranno altri 400mila. «Una disoccupazione che noi fingiamo ...