Covid, il bollettino di oggi: 12.074 nuovi casi e 369 morti, calano le intensive (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 17 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 12.074 i nuovi casi di positività al coronavirus e 369 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 294.411. Il tasso di positività risale al 4,1% dal 3,8% di ieri. (segue dopo la foto) i ricoverati in terapia intensiva sono 2.043, con un saldo negativo di 31 tra ingressi ed uscite dai reparti in tutta Italia. I guariti sono 16.519 in più, in totale da inizio emergenza hanno superato il virus 2.268.253 persone. In Campania 1.575 nuovi casi e 14 decessi, 107 i ricoverati in intensiva Sono 1.575 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)17 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 12.074 idi positività al coronavirus e 369 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore sono 294.411. Il tasso di positività risale al 4,1% dal 3,8% di ieri. (segue dopo la foto) i ricoverati in terapia intensiva sono 2.043, con un saldo negativo di 31 tra ingressi ed uscite dai reparti in tutta Italia. I guariti sono 16.519 in più, in totale da inizio emergenza hanno superato il virus 2.268.253 persone. In Campania 1.575e 14 decessi, 107 i ricoverati in intensiva Sono 1.575 idi coronavirus emersi nelle ...

