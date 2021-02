Covid: Harris, 'priorità insegnanti per vaccini, vogliamo riaprire scuole' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) - "Tutti noi vogliamo riaprire le scuole, tutti quelli che hanno bambini vogliono vederli tornare a scuola e gli insegnanti vogliono tornare ad insegnare". Lo ha detto Kamala Harris nella prima intervista in una trasmissione televisiva da quando è diventata vice presidente sottolineando che è importante che gli insegnanti siano tra le categorie prioritarie per i vaccini. "Devono poter insegnare in un ambiente sicuro e quindi gli insegnanti devono essere tra le categorie prioritarie", ha affermato Harris partecipando oggi alla trasmissione Today, spiegando che al momento solo metà degli Stati hanno inserito gli addetti della scuola in queste categorie e chiedendo che lo facciano anche gli altri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) - "Tutti noile, tutti quelli che hanno bambini vogliono vederli tornare a scuola e glivogliono tornare ad insegnare". Lo ha detto Kamalanella prima intervista in una trasmissione televisiva da quando è diventata vice presidente sottolineando che è importante che glisiano tra le categorie prioritarie per i. "Devono poter insegnare in un ambiente sicuro e quindi glidevono essere tra le categorie prioritarie", ha affermatopartecipando oggi alla trasmissione Today, spiegando che al momento solo metà degli Stati hanno inserito gli addetti della scuola in queste categorie e chiedendo che lo facciano anche gli altri. ...

