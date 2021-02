TV7Benevento : Covid: Guterres, 'vaccinazioni irregolari, sì a piano globale sostenuto da Onu'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Guterres

L'Onu ha rivolto un appello a realizzare con urgenza un 'piano globale per i vaccini' anti -. 'Il mondo ha urgentemente bisogno di un piano globale delle vaccinazioni che riunisca tutti ...,...Eppure solo dieci paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini anti -e oltre 130 paesi non hanno ricevuto una singola dose", ha detto. .New York, 17 feb. (Adnkronos) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito ''ingiusta e irregolare'' la campagna di ...Sono 369 i morti e 12.074 nuovi casi di coronavirus nel bollettino del ministero della Salute di oggi, a fronte di 294.411 tamponi in 24 ore. Sotto ...