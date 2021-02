Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildipuò chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro ilper accedere ai luoghi die per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere ...

MediasetTgcom24 : Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' #covid… - Tony94681738 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' #covid https://t.co… - LucaSpongano : Nuove FAQ dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in ambito 'Trattamento di dati relativi alla v… - sadecesen_2016 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' #covid https://t.co… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' #covid https://t.co… -