Covid Francia, oltre 25mila nuovi casi e 310 morti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Francia ha registrato 25.018 nuovi casi di coronavirus e 310 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 3.514.147, mentre le vittime sono 83.122. Rimangono ospedalizzate 25.974 persone, in calo di 265 rispetto a ieri, mentre sono 3.350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il ministero della Salute ha inoltre dichiarato che 2.406.172 persone hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre nelle ultime 24 ore, a 107.742 abitanti è stata somministrata la seconda dose, portando il numero totale di persone che hanno completato la vaccinazione a 923.289. Parlando dopo una riunione di gabinetto in mattinata, il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha rilevato il leggero miglioramento negli indicatori del Covid-19 del paese, ma ha avvertito ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laha registrato 25.018di coronavirus e 310 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 3.514.147, mentre le vittime sono 83.122. Rimangono ospedalizzate 25.974 persone, in calo di 265 rispetto a ieri, mentre sono 3.350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il ministero della Salute ha indichiarato che 2.406.172 persone hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre nelle ultime 24 ore, a 107.742 abitanti è stata somministrata la seconda dose, portando il numero totale di persone che hanno completato la vaccinazione a 923.289. Parlando dopo una riunione di gabinetto in mattinata, il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha rilevato il leggero miglioramento negli indicatori del-19 del paese, ma ha avvertito ...

