Covid e criminalità. Libera: Boom di interdittive antimafia (sei al giorno) e segnalazioni alla Banca d’Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’anno del Covid si registra un’impennata record del numero di interdittive antimafia: secondo i dati del ministero dell’Interno nel 2020 sono state 2130, 177 al mese, sei al giorno con un incremento del 38% rispetto il 2019. Il 68% delle interdittive riguardano le regione del sud mentre il 24% sono state emanate nel Nord Italia. È quanto si sottolinea nel rapporto dell’associazione Libera dal titolo “Il Triangolo pericoloso. Mafie, corruzione e pandemia”, nel quale si evidenzia anche che “le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dalla Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia-Banca d’Italia) nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente”. A fronte di una diminuzione al Nord, in particolare in Lombardia ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’anno delsi registra un’impennata record del numero di: secondo i dati del ministero dell’Interno nel 2020 sono state 2130, 177 al mese, sei alcon un incremento del 38% rispetto il 2019. Il 68% delleriguardano le regione del sud mentre il 24% sono state emanate nel Nord Italia. È quanto si sottolinea nel rapporto dell’associazionedal titolo “Il Triangolo pericoloso. Mafie, corruzione e pandemia”, nel quale si evidenzia anche che “ledi operazioni sospette (Sos) ricevute dalla Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia-Banca d’Italia) nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente”. A fronte di una diminuzione al Nord, in particolare in Lombardia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid criminalità Polizia locale e Fiamme gialle intensificano i controlli in piazza del Carmine Agenti e militari monitorano da giorni l'area per contrastare criminalità, spaccio e mancato rispetto delle norme anti - Covid Di: Redazione Sardegna Live Anche questa settimana gli agenti della Polizia Locale e i militari delle Fiamme Gialle di Cagliari hanno ...

L'inchiesta. Nel mondo dei vaccini contraffatti la "pozione magica" viaggia in Internet ... 70mila dosi di una sostanza non identificata che assicurava l'immunità al Covid - 19 "dopo tre ... Più che probabile è poi che la criminalità organizzata ci metta le mani sopra o provi a intercettare i ...

