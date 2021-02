Covid: decreto inchiesta mascherine, ‘comitato affari per lucroso patto con Pa' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Si delinea la nascita di un comparto organizzato per la conclusione di un lucroso patto (occulto) con una pubblica amministrazione; un 'comitato d'affari', nel quale ognuno dei partecipi ha messo a servizio del buon esito della complessa trattativa la propria specifica competenza, ricevendone tutti un lauto compenso per l'opera di mediazione compiuta: Benotti verso Tommasi (unitamente al suo socio Guidi) e Jorge Solis e, tutti, verso il fornitore cinese". E' quanto si legge nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse delle mascherine comprate dalla Cina quando il nostro Paese è stato investito dalla prima ondata di pandemia da coronavirus. “Le intercettazioni hanno dimostrato l'esistenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Si delinea la nascita di un comparto organizzato per la conclusione di un(occulto) con una pubblica amministrazione; un 'comitato d'', nel quale ognuno dei partecipi ha messo a servizio del buon esito della complessa trattativa la propria specifica competenza, ricevendone tutti un lauto compenso per l'opera di mediazione compiuta: Benotti verso Tommasi (unitamente al suo socio Guidi) e Jorge Solis e, tutti, verso il fornitore cinese". E' quanto si legge neldi sequestro preventivo d'urgenza nell'ambito dell'della Procura di Roma sulle maxi commesse dellecomprate dalla Cina quando il nostro Paese è stato investito dalla prima ondata di pandemia da coronavirus. “Le intercettazioni hanno dimostrato l'esistenza ...

TV7Benevento : Covid: decreto inchiesta mascherine, ‘comitato affari per lucroso patto con Pa’... - ElisabettaPic13 : **FLASH -COVID: DECRETO SEQUESTRO INCHIESTA #mascherine , 'MEDIAZIONE INIZIATA PRIMA #LOCKDOWN DEL 10 MARZO 2020- FLASH** = Fonte AdnK - Jammasrl : #Associazioni #Politica #confindustria #orlando #stirpe Stirpe (Confindustria): “Stop a licenziamenti per attività… - tam_della : @luxhomeitaliauk Non sei aggiornato! - cgregorio52 : RT @tefulmino: @PoliticaPerJedi No, non è così. Durante le consultazioni del premier incaricato o del capo dello stato, il governo uscente… -