Covid, da oggi a L'Aquila vaccinazione per gli ultraottantenni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Aquila - Comincia oggi alla Asl provinciale dell'Aquila la vaccinazione degli ultraottantenni con i vaccini Pfizer e Moderna: il ciclo partirà dall'area Aquilana e si estenderà nei comprensori marsicano e peligno. Intanto prosegue la vaccinazione dei sanitari e delle forze dell'ordine, questi ultimi con il vaccino Astrazeneca, la cui prima dotazione è arrivata all'Aquila tre giorni fa. In tal senso, sono 394 i rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria che hanno ricevuto la prima dose, un'operazione che, sottolineano alla Asl, "è stata attivata per primi in Italia". Sono state finora 7.550 le prime dosi e 5.260 le seconde, somministrate alla Asl Aquilana.

