Covid, Cristanti preoccupato dalle varianti: “A marzo rischiamo 40mila contagi al giorno” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A marzo, se non si riuscirà a contenere le varianti del Covid-19, c’è il rischio di registrare quarantamila contagi al giorno“. Questo il possibile scenario che il nostro Paese dovrà affrontare tra qualche mese se non si applicano subito misure di contenimento del virus. A spiegarlo è stato il professore di microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. Durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” sulle frequenze di Radio Rai, Crisanti ha spiegato che “la variante inglese ha una capacità di trasmissibilità elevatissima: in Inghilterra sono passati da 10mila a 60mila in tre settimane. Se mi aspetto un aumento notevole dei contagiati viste queste premesse? Si, nelle prossime due o tre settimane, a meno che non si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A, se non si riuscirà a contenere ledel-19, c’è il rischio di registrare quarantamilaal“. Questo il possibile scenario che il nostro Paese dovrà affrontare tra qualche mese se non si applicano subito misure di contenimento del virus. A spiegarlo è stato il professore di microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. Durante la trasmissione radiofonica “Unda pecora” sulle frequenze di Radio Rai, Crisanti ha spiegato che “la variante inglese ha una capacità di trasmissibilità elevatissima: in Inghilterra sono passati da 10mila a 60mila in tre settimane. Se mi aspetto un aumento notevole deiati viste queste premesse? Si, nelle prossime due o tre settimane, a meno che non si ...

PLanciani : Se ho capito bene per certi benpensanti la colpa non sarebbe del virus, ma degli infettivologi Cristanti e Massimo… - enrythebest1 : @GIACOMO24330093 @auropalomba I pseudo scienziati devono dirci come curare i malati e dopo in anno non si sa anco… -