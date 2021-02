Covid, caso variante nigeriana a Napoli: è il primo in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La variante nigeriana individuata a Napoli è la stessa del Regno Unito. Casi simili di Covid sono stati ritrovati anche in Danimarca Siamo arrivati al dunque. La cosiddetta variante del Covid classificata “B1525”, che in questi ultimi giorni ha ricevuto l’appellativo di “nigeriana“, alla fine è arrivata in Italia. Lo rende noto la Regione Campania dopo gli esami dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II, che hanno individuato un caso a Napoli. Già lo scorso Dicembre, l’Istituto aveva identificato le prime sequenze di questa nuova variante. Tutto parte da un contagiato di ritorno dall’Africa, sottoposto al tampone al suo rientro. “La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laindividuata aè la stessa del Regno Unito. Casi simili disono stati ritrovati anche in Danimarca Siamo arrivati al dunque. La cosiddettadelclassificata “B1525”, che in questi ultimi giorni ha ricevuto l’appellativo di ““, alla fine è arrivata in. Lo rende noto la Regione Campania dopo gli esami dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II, che hanno individuato un. Già lo scorso Dicembre, l’Istituto aveva identificato le prime sequenze di questa nuova. Tutto parte da un contagiato di ritorno dall’Africa, sottoposto al tampone al suo rientro. “La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico ...

