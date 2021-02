Covid, Casini ricoverato allo Spallanzani: “Condizioni? Decenti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Vorrei augurare, interpretando il sentimento di tutti i senatori, a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima del discorso di Mario Draghi al Senato per la fiducia. “Sono ricoverato all’ospedale Spallanzani, sto decentemente ma sono qui perché ho il Covid”, ha precisato Casini, nelle parole riportate da Repubblica. L’ex presidente della Camera ha annunciato la positività al Covid venerdì scorso, lo ha fatto con una punta d’ironia: “Sto bene, l’erba cattiva non muore mai”. Una tosse fastidiosa e insistente, era l’unico sintomo accusato da Casini. Che ora, dallo Spallanzani, fa sapere a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Vorrei augurare, interpretando il sentimento di tutti i senatori, a Pier Ferdinandouna pronta guarigione visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima del discorso di Mario Draghi al Senato per la fiducia. “Sonoall’ospedale, sto decentemente ma sono qui perché ho il”, ha precisato, nelle parole riportate da Repubblica. L’ex presidente della Camera ha annunciato la positività alvenerdì scorso, lo ha fatto con una punta d’ironia: “Sto bene, l’erba cattiva non muore mai”. Una tosse fastidiosa e insistente, era l’unico sintomo accusato da. Che ora, d, fa sapere a ...

