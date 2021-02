Covid: Casellati, 'auguri a Casini di pronta guarigione' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "auguri di pronta guarigione" a Pier Ferdinando Casini sono stati espressi, in apertura della seduta del Senato, dalla presidente Elisabetta Casellati. L'aula ha sottolineato con un applauso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "di" a Pier Ferdinandosono stati espressi, in apertura della seduta del Senato, dalla presidente Elisabetta. L'aula ha sottolineato con un applauso.

