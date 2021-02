(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Confindustria ha rivolto un appello al premier Marioperché non vengato ildei, deciso per via della crisi economica dovuta alla pandemia di- 19. 'Non ...

razorblack66 : RT @Adri19510: LUI PARLA BENE PERCHÉ HA LO STIPENDIO ASSICURATO A FINE MESE, VORREI VEDERE SE FOSSE DALL' ALTRA PARTE DELLA BARRICATA !!!!!… - Adri19510 : LUI PARLA BENE PERCHÉ HA LO STIPENDIO ASSICURATO A FINE MESE, VORREI VEDERE SE FOSSE DALL' ALTRA PARTE DELLA BARRIC… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonomi a Draghi: 'No a proroga del blocco dei licenziamenti' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Bonomi a Draghi: 'No a proroga del blocco dei licenziamenti' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonomi

TGCOM

...crisi economica dovuta alla pandemia di- 19. 'Non vorremmo assistere a una nuova protrazione del blocco dei licenziamenti per prendere ancora tempo - ha spiegato il presidente Carlo- . ...La confederazione presieduta da Carloha sottolineato 'quattro aspetti essenziali di ...necessaria un'eventuale proroga degli ammortizzatori sociali e l'eventuale utilizzo della cassa per, ...Confindustria ha rivolto un appello al premier Mario Draghi perché non venga prorogato il blocco dei licenziamenti, deciso per via della crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19. "Non vorremmo ...Fonda nel 2012 la sua azienda che ha la sede a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova e opera in 95 paesi. In Europa e nel mondo ...