Covid | Blinken | “Da Usa 200 milioni di dollari all’Oms a febbraio”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Oggi confermo che questo mese gli Usa intendono pagare 200diin contributi, un passo fondamentale come membri, per assicurare che l’agenzia abbia risorse necessarie”. È quanto ha annunciato il segretario di Stato Usa Anthonynel corso di una riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza Onu sui vaccini. “Gli Usa – ha sottolineato– credono che multilateralismo, Onu, Oms siano essenziali anche per costruire una capacità sanitaria globale per il futuro. Ogni Paese deve fare la sua parte nel contribuire alla risposta al”. Durante la riunione virtuale del Consiglio di Sicurezza Onu, il segretario di Stato Usa ha ribadito che per affrontare il coronavirus e prevenire future pandemie, Washington sta “lavorando con i ...

Agenzia ANSA

Nessun Paese " ha concluso" deve usare ilcome una scusa per violare diritti umani o libertà fondamentali".... durante le prime settimane della pandemia- 19, il laboratorio cinese per la manipolazione ...di regimi contro democrazie evocato anche dal nuovo segretario di Stato americano TonyUna disastrosa operazione militare della Turchia contro il PKK in territorio iracheno ha innescato in questi giorni una bufera politica sul fronte interno e riacceso le tensioni tra Ankara e Washingto ...(Teleborsa) – “Oggi confermo che questo mese gli Usa intendono pagare 200 milioni di dollari in contributi all’Oms, un passo fondamentale come membri, per assicurare che ...