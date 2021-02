Covid, 4 comuni lombardi in zona rossa, 6 regioni a rischio arancione: verso nuove misure (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Covid oggi, qual è la situazione? Per “l’insorgere di cluster di contagio” da Covid-19, dalle 18 di oggi, Mercoledì 17 febbraio 2021, per 4 comuni lombardi scatterà la zona rossa. Si tratta di Castrezzato (Brescia), Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano. La notizia arriva attraverso un’ordinanza del governatore della Regione, Attilio Fontana. nuove preoccupanti anche da Napoli, dove è stata individuata una rarissima variante del virus, mai isolata prima in Italia. C’è di più: a partire da venerdì 19 febbraio a rischio zona arancione lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Il ministro della Salute Speranza sta ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)oggi, qual è la situazione? Per “l’insorgere di cluster di contagio” da-19, dalle 18 di oggi, Mercoledì 17 febbraio 2021, per 4scatterà la. Si tratta di Castrezzato (Brescia), Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano. La notizia arriva attraun’ordinanza del governatore della Regione, Attilio Fontana.preoccupanti anche da Napoli, dove è stata individuata una rarissima variante del virus, mai isolata prima in Italia. C’è di più: a partire da venerdì 19 febbraio aa, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Il ministro della Salute Speranza sta ...

