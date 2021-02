Covid 19 | isolata a Napoli nuova variante mai descritta in Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)19: la collaborazione tra la Federico II e il Pascale ha individuato una(finora osservata soltanto in 32 casi in Gran Bretagna e in pochi altri in Nigeria, Danimarca e USA). L’Istituto Pascale e l’Università Federico II dihanno individuato un’altradel19. Un professionista di ritorno da un

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, GRAZIE A RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA, ISOLATA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS MAI DESCRITTA IN IT… - fanpage : Una nuova variante del Coronavirus è stata isolata a Napoli. Riscontrata in un uomo rientrato dall’Africa. - gianny0162 : RT @ka_sovran: #Napoli trovata la rara variante del #COVID19 tutta Africana. Un territorio dove vige una massiccia presenza di nigeriani,… - ka_sovran : #Napoli trovata la rara variante del #COVID19 tutta Africana. Un territorio dove vige una massiccia presenza di ni… - DiDimiero : RT @ilmessaggeroit: #Covid, nuova variante isolata a #Napoli: il paziente è un professionista di ritorno dall'Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid isolata

Il governatore della Campania, commenta così, in una nota, l'individuazione a Napoli da parte di ricercatori di una nuova variante del. 'Prosegue l'impegno della Regione Campania finalizzato ...Lo comunica l'ANSA, che spiega che 'l'istituto Pascale e l'Università Federico II di Napoli hanno isolato un'altra variante di- 19, mai individuata prima in Italia' . 'Di questa variante - ...L’Istituto Pascale e l’Università Federico II di Napoli hanno individuato un’altra variante del Covid 19. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al ...Decise le zone rosse locali in Lombardia. Ma sei regioni rischiano di tornare in fascia arancione. E forse anche altre.