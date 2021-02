Covid-19, in arrivo nuovi anticorpi monoclonali dall’esperienza coreana. Sempre più numerosi gli strumenti terapeutici (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo l’anticorpo monoclonale Regdanvimab (CT-P59), diretto contro la proteina spike di SARS-CoV-2, sviluppato da Celltrion Healthcare. Completate con successo le fasi I e II di sperimentazione clinica, attualmente si trova in fase avanzata di sperimentazione (fase III). Già approvato intanto l’uso in Corea. DALLA COREA UN NUOVO ANTICORPO MONOCLONALE CONTRO IL Covid – Gli anticorpi monoclonali come il Regdanvimab (CT-P59) rappresentano la nuova frontiera nella lotta al Covid-19. Sono già realtà in alcune zone del mondo e potrebbero esserlo presto anche in Italia. Il 5 febbraio 2021, praticamente in contemporanea all’approvazione di AIFA di questi farmaci, Regdanvimab ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio dal Ministero coreano della sicurezza alimentare e farmacologica (MFDS). ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inl’anticorpo monoclonale Regdanvimab (CT-P59), diretto contro la proteina spike di SARS-CoV-2, sviluppato da Celltrion Healthcare. Completate con successo le fasi I e II di sperimentazione clinica, attualmente si trova in fase avanzata di sperimentazione (fase III). Già approvato intanto l’uso in Corea. DALLA COREA UN NUOVO ANTICORPO MONOCLONALE CONTRO IL– Glicome il Regdanvimab (CT-P59) rappresentano la nuova frontiera nella lotta al-19. Sono già realtà in alcune zone del mondo e potrebbero esserlo presto anche in Italia. Il 5 febbraio 2021, praticamente in contemporanea all’approvazione di AIFA di questi farmaci, Regdanvimab ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio dal Ministero coreano della sicurezza alimentare e farmacologica (MFDS). ...

