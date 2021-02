Covid, 12.074 casi e 369 morti nelle ultime 24 ore: troppi decessi, le Procure danno il via alle inchieste (Di mercoledì 17 febbraio 2021) troppi decessi in Italia. E le Procure decidono di indagare. Da Nord a Sud aperti oltre un centinaio di fascicoli. Nell’occhio del mirino molte residenze per anziani. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 12.074 unità. nelle ultime ventiquattro ore 369 morti. Covid: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)in Italia. E ledecidono di indagare. Da Nord a Sud aperti oltre un centinaio di fascicoli. Nell’occhio del mirino molte residenze per anziani. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 12.074 unità.ventiquattro ore 369: L'articolo proviene da Leggilo.org.

