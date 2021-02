Cosa succede al corpo se mangiamo sempre gli stessi alimenti? La risposta che non ti aspetti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) LOLNEWS. IT - Gli esperti sostengono che un'alimentazione variegata sia sinonimo di benessere: l'esempio migliore è la dieta mediterranea. Ma Cosa succede se iniziamo a mangiare sempre gli stessi alimenti? ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) LOLNEWS. IT - Gli esperti sostengono che un'alimentazione variegata sia sinonimo di benessere: l'esempio migliore è la dieta mediterranea. Mase iniziamo a mangiaregli? ...

RobertoBurioni : Non somministrando la seconda dose di vaccino entriamo in un territorio sconosciuto, nel quale non sappiamo cosa su… - borghi_claudio : @daddacasula Pensavo di aver spiegato con sufficiente dettaglio... non le viene qualche sospetto vedendo cosa succe… - tinywallfl0werr : @melainfabula ecco non mi succede una cosa così da troppo tempo ormai! - rabblerouserfor : RT @OpColombaApg23: Frontiere e migrazioni: cosa succede ai confini dell'Europea? Ne parliamo con Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire… - LelladeiTrinci : Ma cosa succede in Italia? Tutti i partiti hanno dichiarato di votare la fiducia al gov senza sapere prima che prog… -