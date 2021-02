Cosa sappiamo della nuova variante del coronavirus trovata anche a Napoli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Nel Regno Unito c’è una nuova variante del coronavirus Sars-Cov-2. Ed è la seconda che desta attenzione nel paese, dopo la più nota che chiamiamo comunemente a livello mediatico variante inglese, circolante anche in Italia e per alcuni aspetti preoccupante. Su quella odierna appena identificata, in sigla B.1.525, abbiamo meno informazioni e non possiamo dire se sia maggiormente trasmissibile o dannosa per l’organismo. Tuttavia sappiamo che contiene una mutazione di cui si è già parlato, E484K, comune anche alle varianti scoperte in Sudafrica e in Brasile. Nel Regno Unito si parla di 33 casi (ma probabilmente sono di più) e c’è qualche paziente anche in altri paesi, incluso un caso in Italia, a Napoli, di cui è ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Nel Regno Unito c’è unadelSars-Cov-2. Ed è la seconda che desta attenzione nel paese, dopo la più nota che chiamiamo comunemente a livello mediaticoinglese, circolantein Italia e per alcuni aspetti preoccupante. Su quella odierna appena identificata, in sigla B.1.525, abbiamo meno informazioni e non possiamo dire se sia maggiormente trasmissibile o dannosa per l’organismo. Tuttaviache contiene una mutazione di cui si è già parlato, E484K, comunealle varianti scoperte in Sudafrica e in Brasile. Nel Regno Unito si parla di 33 casi (ma probabilmente sono di più) e c’è qualche pazientein altri paesi, incluso un caso in Italia, a, di cui è ...

francescoseghez : Da leggere per capire che continuiamo a parlare ancora troppo poco di cosa sta succedendo nella testa dei giovani (… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua: 'Se le varianti iniziano a circolare il numero di morti potrebbe raddoppiare' - RobertoBurioni : Non somministrando la seconda dose di vaccino entriamo in un territorio sconosciuto, nel quale non sappiamo cosa su… - italiasingapore : RT @Italianschoolsg: Cosa sappiamo della nuova variante del coronavirus trovata anche a Napoli - singaporeIBC : RT @Italianschoolsg: Cosa sappiamo della nuova variante del coronavirus trovata anche a Napoli -