Cosa ha detto Draghi al Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chiedendo la fiducia ha insistito sull'ambiente e su come influirà sulla politica economica del governo, e ha parlato di due riforme Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chiedendo la fiducia ha insistito sull'ambiente e su come influirà sulla politica economica del governo, e ha parlato di due riforme

NicolaPorro : Incredibile: guardate cosa ha detto #Ricciardi sui ristoratori e cosa pensa #Crisanti delle cosiddette 'attività no… - antoniospadaro : Come ha detto #PapaFrancesco Francesco “Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento.… - borghi_claudio : @Marcell77640487 beh se per lui cedere sovranità significa l'unica cosa che che ha detto, ovvero bilancio comune, a… - ImpieriFilippo : RT @PaoloCond: Mario Draghi ha detto una cosa molto semplice: questo è il momento di giocare come una Nazionale. Poi tornerà il tempo dei c… - nneverajoy : POSSO DIRE UNA COSA ALLE #OPPINERS ? VI ABBIAMO DETTO CHE MANCANO POCHI POSTI PER L’AEREO SINGOLO A TOMMASO PERCHÉ… -