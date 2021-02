Cosa ci insegna la storia della signora Franca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Renato Turturro * “Oltre 14 milioni di persone in Italia convivono con una patologia cronica e di questi 8,4 milioni sono ultra 65enni” sorride amaramente, dopo aver letto, e pensa perturbata alla distanza che si crea tra le persone e i numeri. Eppure in questa cifra così grande c’è anche lei. Se metti in fila tutte quelle persone non riesci a vedere il capo e la coda di questo serpente umano. Pensando a questi numeri ci si perde, come di fronte alle costellazioni, ma ogni numero rappresenta una persona e se li metti insieme sono le vite di ognuno. E ancora, se moltiplichi ogni vita per il numero di relazioni, gesti, pensieri, incontri, emozioni che si hanno e compiono, non riesci più a immaginare la cifra finale, il totale, la sua vastità. “Siamo un esercito. Pensa se ci incazzassimo tutti contemporaneamente?… Sì, ma non siamo proprio un esempio di esercito ...