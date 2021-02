Coronavirus, variante “mai descritta in Italia”: rilevata a Napoli, le parole di De Luca (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Coronavirus non sembra voler rallentare: variante “mai descritta in Italia” rilevata a Napoli, le parole del Governatore De Luca variante del Coronavirus “mai descritta prima in Italia” rilevata a Napoli: le parole di De Luca (fonte pixabey)L’epidemia da Coronavirus continua a interessare tutto il mondo e, al contempo, non si ferma la corsa ai vaccini. Le notizie si susseguono, costanti, catalizzando l’attenzione pubblica. Alcune appaiono positive e portano speranza, come quelle riguardano gli studi in merito all’efficacia delle vaccinazioni. Altre destano una certa preoccupazione, come il ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilnon sembra voler rallentare:“maiin, ledel Governatore Dedel“maiprima in: ledi De(fonte pixabey)L’epidemia dacontinua a interessare tutto il mondo e, al contempo, non si ferma la corsa ai vaccini. Le notizie si susseguono, costanti, catalizzando l’attenzione pubblica. Alcune appaiono positive e portano speranza, come quelle riguardano gli studi in merito all’efficacia delle vaccinazioni. Altre destano una certa preoccupazione, come il ...

SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli trovata rara variante mai isolata in Italia #coronavirus - fanpage : Una nuova variante del Coronavirus è stata isolata a Napoli. Riscontrata in un uomo rientrato dall’Africa. - ilpostdice : @ilpostdice Appare in: 'Il Sudafrica redistribuirà in altri paesi il vaccino di AstraZeneca, dopo i dubbi sulla su… - ilpostdice : @ilpostdice Appare in: 'Il Sudafrica redistribuirà in altri paesi il vaccino di AstraZeneca, dopo i dubbi sulla su… -