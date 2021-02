Coronavirus | vaccinate oltre 1 milione e 300 mila persone Val d’Aosta | Toscana e Piemonte le Regioni più avanti con le somministrazioni

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 3.181.659 in totale le dosi di vaccino somministrate alle categorie più a rischio dallo scorso 31 dicembre, giorno in cui è partita la campagna vaccinale contro ilin Italia. Ma sono in realtà molte di meno leche hanno ricevuto la seconda dose e possono dirsi. Stando al portale governativo aggiornato ogni giorno, fino ad oggi sono 1.303.073 coloro che sono protetti dal contagio del virus. Dopo due mesi e mezzo di vaccinazioni, rallentamenti compresi, sono 1.998.975 le donne alle quali è stata somministrata almeno una dose; gli uomini sono invece 1.182.684. La tipologia di siero iniettata è per lo più quella brevettata da Pfizer / Biontech (3.288.870 dosi). Quanto agli altri due vaccini in circolazione, 244.600 sono le dosi di Moderna già somministrate e 542.400 quelle di Astrazeneca. Tra le ...