Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 17 febbraio 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 17 febbraio 2021. Governo ultime notizie: Draghi chiede la fiducia al Senato. La diretta Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 16 febbraio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 17 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.074 Tamponi eseguiti: 294.411 Nuovi decessi: 369 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-31)Attualmente ricoverati in ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 17. Governo: Draghi chiede la fiducia al Senato. La diretta: il bollettino del 16L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 17. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.074 Tamponi eseguiti: 294.411 Nuovi decessi: 369 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-31)Attualmente ricoverati in ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - fanpage : Variante inglese, stop agli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona - fanpage : Fabrizio Pregliasco lancia l'allarme. - folucar : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - folucar : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sale al 4… -