(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA -- Proè stata ufficialmentea data da destinarsi. La gara, valida per la 25ª giornata di Serie C e in programma questo pomeriggio alle ore 15, non si disputerà a ...

sportli26181512 : Coronavirus, rinviata Giana Erminio-Pro Sesto: La gara della 25ª giornata di #SerieC si sarebbe dovuta disputare al… - genovapostnews : Coronavirus, Euroflora ai parchi di Nervi sarà rinviata al 2022 - LiguriaOggi : Euroflora rinviata al prossimo anno per l’emergenza coronavirus - RadioPerusia : Coronavirus, rinviata l'apertura delle piste da sci al 5 marzo Il parere del Cts, preoccupato dalla forte circolazi… - giornaleprociv : #Coronavirus, rinviata l'apertura delle piste da sci al 5 marzo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rinviata

Corriere dello Sport

ROMA - Giana Erminio - Pro Sesto è stata ufficialmentea data da destinarsi. La gara, valida per la 25ª giornata di Serie C e in programma questo ... ancora alle prese con il, " La ...GIANA ERMINIO PRO SESTOGiana Erminio Pro Sesto è stataa data da destinarsi. A poche ore dal fischio d'inizio della partita, prevista alle ore 15:...vigenti in materia di. ...ROMA - Non si disputerà la gara tra Giana Erminio e Pro Sesto, valida per la 25ª giornata di Serie C e in programma questo pomeriggio alle ore 15: il match è stato rinviato a data da destinarsi a caus ...Luna Rossa ha risposto con un doppio comunicato stampa alla richiesta di America's Cup Events (ACE) di rinviare la ripresa della Finale della Prada Cup al 26 febbraio. L'equipaggio italiano, che condu ...