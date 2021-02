Coronavirus, partono le vaccinazioni per il personale scolastico e universitario: ecco quando e come prenotarsi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dalla giornata di giovedì, 18 febbraio, inizierà la somministrazione dei vaccini per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? Variante inglese e RT preoccupano: rischio nuove chiusure come prenotarsi Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dalla giornata di giovedì, 18 febbraio, inizierà la somministrazione dei vaccini per il, docente e non docente, con età compresa tra i 18 anni (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966) Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? Variante inglese e RT preoccupano: rischio nuove chiusurePuò prenotare la vaccinazione ilassistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico ...

CorriereCitta : Coronavirus, partono le vaccinazioni per il personale scolastico e universitario: ecco quando e come prenotarsi - nabopi : @Corriere Scusate, se partono dal presupposto che il coronavirus Sars-cov-2 sia di origine naturale, e non un chime… - rubylux04 : In genere le zone gialle arancioni partono dal lunedì....oggi invece senti di multe a ristoratori rimasti aperti in… - NovaraToday : Coronavirus, in Piemonte partono i vaccini per anziani e personale scolastico: come prenotarli - infoitsalute : Coronavirus, in Piemonte partono i vaccini per anziani e personale scolastico: come prenotarli -