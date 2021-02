Coronavirus, oggi nel Lazio 871 nuovi casi. D’Amato: ‘Dati sotto le soglie di allerta, ma Rt in lieve aumento’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e oltre 16.000 antigenici (per un totale di oltre 28.000 test), nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 871 nuovi casi positivi. 55 i pazienti deceduti e 1.470 quelli guariti. Leggi anche: Lockdown nel weekend: la nuova ipotesi per fermare le varianti “Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 400. I dati dell’incidenza e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie di allerta. Stimiamo un valore RT lievemente in aumento” – commenta l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e oltre 16.000 antigenici (per un totale di oltre 28.000 test), nelnelle ultime 24 ore si sono registrati 871positivi. 55 i pazienti deceduti e 1.470 quelli guariti. Leggi anche: Lockdown nel weekend: la nuova ipotesi per fermare le varianti “Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scendeal 3%. Ia Roma città sonoquota 400. I dati dell’incidenza e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al didelledi. Stimiamo un valore RTmente in aumento” – commenta l’assessore ...

SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - sole24ore : Coronavirus oggi. Biden, ritorno alla normalità entro Natale. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato anche il… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus #ToscanasiCura Arrivate nuove dosi di #vaccino #Pfizer destinate agli ultraottantenni. La pre… - robertopontillo : CORONAVIRUS 12.074 nuovi contagi (oltre 294mila tamponi) e altri 369 morti oggi circa 20.000 tamponi in più rispet… - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 369 morti, 12.074 nuovi casi e 16.519 guariti, situazione continua a… -