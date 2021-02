Coronavirus, lutto alle porte di Roma: l’operatore del 118 Amedeo muore a 62 anni, lascia moglie e 2 figli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Covid-19, il virus subdolo che abbiamo purtroppo imparato a conoscere un anno fa, continua spietato a mietere vittime. Amedeo Mariozzi, operatore del 118 che prestava servizio a Frattocchie, non ce l’ha fatta a combattere questa battaglia: positivo al Coronavirus, dopo un mese è deceduto ieri in ospedale a Roma. Amedeo lascia la moglie Patrizia e due figli. Come si è diffusa la notizia della terribile scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Sempre gentile, disponibile e con un cuore grande, ti sei speso fino all’ultimo, combattendo in prima linea, sin dall’inizio di questa pandemia, senza mai tirarti indietro, anche quando noi tutti ti esortavamo a mollare un po’ la presa e riposarti un po’. Ad un passo dalla meritata pensione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Covid-19, il virus subdolo che abbiamo purtroppo imparato a conoscere un anno fa, continua spietato a mietere vittime.Mariozzi, operatore del 118 che prestava servizio a Frattocchie, non ce l’ha fatta a combattere questa battaglia: positivo al, dopo un mese è deceduto ieri in ospedale alaPatrizia e due. Come si è diffusa la notizia della terribile scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Sempre gentile, disponibile e con un cuore grande, ti sei speso fino all’ultimo, combattendo in prima linea, sin dall’inizio di questa pandemia, senza mai tirarti indietro, anche quando noi tutti ti esortavamo a mollare un po’ la presa e riposarti un po’. Ad un passo dalla meritata pensione, ...

