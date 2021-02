Coronavirus, l'ospedale Sacco smentisce: i reparti non sono pieni di varianti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all interno del Presidio": cos , in una nota, l ASST Fatebenefratelli Sacco commenta alcune notizie apparse ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all interno del Presidio": cos , in una nota, l ASST Fatebenefratellicommenta alcune notizie apparse ...

fanpage : Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - fiorellaqueen91 : RT @fanpage: Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - franco_dimuro : RT @fanpage: Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - leone52641 : RT @fanpage: Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 - lightmoon972 : RT @fanpage: Pierferdinando Casini è stato ricoverato in ospedale #Covid19 -