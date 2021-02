Coronavirus, la testimonianza di Galli: «Variante inglese in un paziente su tre. Acceleriamo sui vaccini o non ne usciamo» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Contro la Variante “inglese” del Covid «serve una campagna vaccinale molto rapida ed estesa, altrimenti è difficile venirne fuori». A dirlo è il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. E mentre il governo medita una stretta alle misure anti-Coronavirus per limitare la diffusione delle mutazioni, Galli spiega: «Io ho il reparto invaso da nuove varianti e questo a breve potrebbe portarci problemi seri. Nel nostro laboratorio da tempo studiamo le sequenze del virus dei nostri ricoverati: quello che posso dire è che dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una Variante. Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti di quella inglese», dice in un’intervista al Corriere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Contro la” del Covid «serve una campagna vaccinale molto rapida ed estesa, altrimenti è difficile venirne fuori». A dirlo è il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo. E mentre il governo medita una stretta alle misure anti-per limitare la diffusione delle mutazioni,spiega: «Io ho il reparto invaso da nuove varianti e questo a breve potrebbe portarci problemi seri. Nel nostro laboratorio da tempo studiamo le sequenze del virus dei nostri ricoverati: quello che posso dire è che dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una. Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti di quella», dice in un’intervista al Corriere ...

