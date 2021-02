Coronavirus Italia, il bollettino del 17 febbraio 2021: 12.074 nuovi casi, 369 i decessi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 nuovi casi di Coronavirus, e 369 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 12.074 (ieri 10.386) casi testati: 95.408 (ieri 84.428) Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.411 (ieri 274.019) molecolari: 161.230 di cui 10.865 positivi pari al 6.73% (ieri 6.3%) rapidi: 133.181 di cui 1.201 positivi pari al 0.90% (ieri 1.14%) Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686) Ricoverati: 18.274 -189 (ieri 18.463, -52) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.043, -31, 113 nuovi (ieri 2.074, -15, 154 nuovi) Totale ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074di, e 369 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 12.074 (ieri 10.386)testati: 95.408 (ieri 84.428) Tamponi (diagnostici e di controllo): 294.411 (ieri 274.019) molecolari: 161.230 di cui 10.865 positivi pari al 6.73% (ieri 6.3%) rapidi: 133.181 di cui 1.201 positivi pari al 0.90% (ieri 1.14%) Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686) Ricoverati: 18.274 -189 (ieri 18.463, -52) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.043, -31, 113(ieri 2.074, -15, 154) Totale ...

