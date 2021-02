Coronavirus in Toscana | 22 morti | ogi 17 febbraio Allarme per nuovi contagi | 773

regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #17febbraio ?? 773 nuovi casi ?? 20.725 tamponi eseguiti ?? 836 ricoverati (-15 da ieri) ?? 1… - viralvideovlogs : RT @cascinanotizie: Coronavirus, 47 nuovi contagi a Pisa e provincia - CiaCecy : RT @cascinanotizie: Coronavirus, 47 nuovi contagi a Pisa e provincia - Italpress : RT @regionetoscana: #covid19 Dati Toscana #17febbraio ?? 773 nuovi casi ?? 20.725 tamponi eseguiti ?? 836 ricoverati (-15 da ieri) ?? 137 t… - f_profili : Coronavirus, 773 nuovi casi e 22 morti. In Toscana al momento ci sono oltre 12 mila positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

...alqueste morti: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti. Per quanto riguarda i ricoveri per "Covid - 19", negli ospedali dell'Azienda USL......Salute - con l'aggiornamento quotidiano dell'andamento della curva epidemiologica del...tabella in Pdf Qui sarà inserita la tabella con i dati regione per regione Dalle regioni /...Calano i ricoveri in ospedale: 836, quindici in meno in un giorno. L’età media delle persone a cui nelle ultime ventiquattro ore è stato diagnosticata l’infezione è di 42 anni Con 773 positivi in più ...Con 773 positivi in più rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da Covid-19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall’inizio dell’epidemia un anno ...