Coronavirus, in Lombardia 1.764 nuovi positivi: 121 sono di Bergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764 i nuovi positivi (4,6%). I guariti/dimessi sono 1.715. A Bergamo nelle ultime 24 ore si sono registrati 121 nuovi contagiati. I dati di mercoledì 17 febbraio – i tamponi effettuati: 38.296 (di cui 24.740 molecolari e 13.556 antigenici) totale complessivo: 6.193.465; – i nuovi casi positivi: 1.764 (di cui 103 'debolmente positivi'); – i guariti/dimessi totale complessivo: 490.907 (+1.715), di cui 3.186 dimessi e 487.721 guariti; – in terapia intensiva: 363 (-10); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.740 (+47); – i decessi, totale complessivo: 27.883 (+29).

