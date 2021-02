Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.074 casi e 369 morti nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo di ricoveri, terapie intensive e attualmente positivi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri, a fronte 294.411 tamponi, oltre 20mila più di martedì. Il tasso di positività registra un leggero rialzo dal 3,8% di ieri al 4,1% odierno. Sale il numero dei decessi: 369 contro i 336 di ieri, per un totale di 94.540 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue il calo dei ricoveri: 2.043 (-31) i pazienti in terapia intensiva con 113 ingressi del giorno, 18.274 (-189) quelli degenti nei reparti ordinari. I guariti sono 16.519 in più. Ancora in calo, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, gli attualmente positivi: 388.864 (-4.822), 368.547 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 12.074 i nuovidiregistrati in Italia24 ore, contro i 10.386 di ieri, a fronte 294.411 tamponi, oltre 20mila più di martedì. Il tasso dità registra un leggero rialzo dal 3,8% di ieri al 4,1% odierno. Sale il numero dei decessi: 369 contro i 336 di ieri, per un totale di 94.540 vittime dall’inizio dell’epidemia.ildei: 2.043 (-31) i pazienti in terapia intensiva con 113 ingressi del giorno, 18.274 (-189) quelli degenti nei reparti ordinari. I guariti sono 16.519 in più. Ancora in, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, gli: 388.864 (-4.822), 368.547 ...

