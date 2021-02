Coronavirus | i dati | 12 074 nuovi casi su 294 411 test | risale il tasso di positività Altri 369 morti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 12.074disu 294.411 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati.che fanno risalire ildial 4,1%. Il bollettino del ministero della Salute segnala369in un giorno. I ricoveri in ospedale calano di 189 unità: in totale ci sono 18274 pazienti Covid in area medica. In terapia intensiva invece sono 2043: il saldo segna -31, con 113 ingressi e 144 uscite nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi alnel nostro Paese sono 388.864, in calo rispetto a ieri grazie a 16.519 guariti nelle ultime 24 ore. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

