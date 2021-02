Coronavirus e politica: Pierferdinando Casini ricoverato allo Spallanzani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Descritto dall’ex Presidente della Camera dei Deputati come un “male subdolo”, Casini è ora ricoverato allo Spallanzani di Roma. Pierferdinando Casini è stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, ora ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. L’ex Presidente della Camera dei Deputati ha descritto i suoi sintomi con una “tosse fastidiosa” ed un “malessere subdolo”, che lo hanno portato ad essere portato d’urgenza in ospedale. Dopo aver dato il suo pieno sostegno al nuovo governo di Mario Draghi, il Senatore non potrà però al momento ricoprire il suo seggio, rimasto ora vuoto. Ad annunciare il contagio è stato lui stesso tramite il suo profilo social di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Descritto dall’ex Presidente della Camera dei Deputati come un “male subdolo”,è oradi Roma.è statodopo aver contratto il. Lo ha annunciato lui stesso, oraall’Ospedaledi Roma. L’ex Presidente della Camera dei Deputati ha descritto i suoi sintomi con una “tosse fastidiosa” ed un “malessere subdolo”, che lo hanno portato ad essere portato d’urgenza in ospedale. Dopo aver dato il suo pieno sostegno al nuovo governo di Mario Draghi, il Senatore non potrà però al momento ricoprire il suo seggio, rimasto ora vuoto. Ad annunciare il contagio è stato lui stesso tramite il suo profilo social di ...

Corriere : Disse: «Le mascherine? Alle persone sane non servono a niente». E: «Il coronavirus va posto nei giusti termini. Su… - LegaSalvini : #RICCIARDI CHIEDE 'LOCKDOWN TOTALE E IMMEDIATO IN TUTTA ITALIA. E NIENTE SCI' - marialauraloi : RT @Libero_official: #Speranza ha perso il fido alleato #Boccia, sostituito dalla forzista #Gelmini. L'asse nella gestione dell'epidemia #c… - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: VIDEO | Musumeci: 'Mini lockdown? Non ci sono basi, chiederemo al Governo aperture per la cultura' - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: La Sicilia 'sogna' l'autonomia per i vaccini anti Covid, Musumeci: 'Stiamo lavorando...' -