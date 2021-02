Coronavirus, crescono i ricoveri In Bergamasca come a fine ottobre (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I 262 pazienti Covid di martedì 16 febbraio sono il dato più alto da mesi. Numeri analoghi all’inizio della seconda ondata. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I 262 pazienti Covid di martedì 16 febbraio sono il dato più alto da mesi. Numeri analoghi all’inizio della seconda ondata.

ilSaronno : Coronavirus in provincia, si impenna il Varesotto. Crescono anche Comasco e Brianza - romanewseu : #Coronavirus, crescono i decessi in Italia rispetto a ieri: 336 nelle ultime 24 ore #Romanewseu #Covid - ladyrosmarino : RT @rep_torino: Coronavirus in Piemonte, nuovi contagiati sotto quota 500 ma i ricoveri crescono ancora [aggiornamento delle 17:22] https:/… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus in #Liguria: sono 194 i nuovi positivi su 2.312 tamponi, con un tasso di #positività all'8,3%. Sette i #dece… - infoitinterno : Coronavirus, crescono i decessi in Italia rispetto a ieri. 7.351 nuovi casi nelle ultime 24 ore -