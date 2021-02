Coronavirus | cos’è la nuova variante individuata a Napoli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stata classificata come B.1.525. In Italia non era mai stata individuata ma d’altronde, considerando i pochi sequenziamenti del genoma virale che effettuiamo, significa poco. Era già stata rilevata in 39 casi nel Regno Unito, 35 in Danimarca e in pochi casi in una decina di paesi, dalla Francia alla Spagna passando per Belgio, Finlandia, Canada, Stati Uniti e Australia. Altri casi in Ghana, Giordania e Singapore. A individuarla – riscontrata in un tampone di un professionista rientrato in Campania da un viaggio in Africa – sono stati i ricercatori dell’Istituto Pascale di Napoli insieme a quelli dell’università Federico II, sempre nel capoluogo campano.