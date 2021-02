Coronavirus, altri 17 morti in un giorno nelle Marche: il più giovane aveva 64 anni. Ricoveri in calo/ Il contagio nelle regioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 17 i morti segnalati oggi, mercoledì 17 febbraio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di una 4 donne e 13 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 17 isegnalati oggi, mercoledì 17 febbraio, dal Gores. Si tratta di una 4 donne e 13 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La ...

Agenzia_Ansa : Dopo 12 mesi riappare in pubblico la moglie di #Kim Jong un. Per spiegare l'assenza alcuni avevano parlato di coron… - Corriere : Secondo il virologo, in primavera-estate l’epidemia avrà un arresto - biecoilluminist : #EVVAI La Commissione Europea ha concordato la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino di Moderna… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 333 nuovi casi e sette decessi in Fvg. Calano ancora i ricoveri: sono 59 i pazienti nelle terapie intensive e 38… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 12 mesi riappare in pubblico la moglie di #Kim Jong un. Per spiegare l'assenza alcuni avevano parlato di coronavirus… -