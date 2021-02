(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In leggero calo, in Campania, la curva dei contagi. Se ieri il tasso di incidenza dei positivi era pari all'8%, oggi scende al 7,69%. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania,...

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER 1.025 nuovi positivi, oltre 2.756 guariti. Ancora in calo casi attivi e ricoveri Effet… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 29 decessi e 1.764 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 14 decessi e 1.575 nuovi casi (1.388 asintomatici) nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 17 febbraio, 14 decessi e 1.575 nuovi casi (1.388 asintomatici) nelle ultime 24 ore. - informamolise : Coronavirus aggiornamento/152 nuovi positivi e 3 decessi -

In leggero calo, in Campania, la curva dei contagi. Se ieri il tasso di incidenza dei positivi era pari all'8%, oggi scende al 7,69%. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ...E' quanto emerge dall'sanitario emesso dalla Regione. Abruzzo - Sono 438 i nuovi contagi dain Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 6 morti. ...Sono 40.438 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 109 nuovi ...Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 484 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 23.794 tamponi (ieri erano stati 625 su 22.868 test) e purtroppo si contano altri 24 mo ...