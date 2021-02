Coronavirus, a Viggiù (Varese) 14 tamponi positivi alla variante scozzese. “Già identificata in Italia a ottobre, è simile al virus originale” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non più solo le varianti inglese, sudafricana, brasiliana e da ultima quella nigeriana: a Viggiù, località in provincia di Varese che da questa sera sarà zona rossa, l’Ats Insubria comunica di aver rilevato “14 tamponi positivi per variante scozzese” di Coronavirus, “emersi a seguito di una campagna di testing effettuata su un campione di popolazione di circa 200 persone residenti nel Comune”. L’Agenzia per la tutela della salute sottolinea però che questa variante “è stata identificata in Italia in modo sporadico a partire da ottobre 2020” e “in base ai dati ad oggi disponibili, appare piuttosto simile al virus originale, in termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non più solo le varianti inglese, sudafricana, brasiliana e da ultima quella nigeriana: a, località in provincia diche da questa sera sarà zona rossa, l’Ats Insubria comunica di aver rilevato “14per” di, “emersi a seguito di una campagna di testing effettuata su un campione di popolazione di circa 200 persone residenti nel Comune”. L’Agenzia per la tutela della salute sottolinea però che questa“è statainin modo sporadico a partire da2020” e “in base ai dati ad oggi disponibili, appare piuttostoal, in termini ...

