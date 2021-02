Coronavirus 17 febbraio: 12mila casi e 370 morti in 24 ore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 17 febbraio in Italia: 12mila casi e 370 morti in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione. Da una parte il pericolo che deriva dalle varianti del Coronavirus che si diffondono in queste ore in Italia, dall’altra un altro sensibile calo degli attualmente positivi, ma anche dei ricoveri. Sembra evidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Emergenzaoggi 17in Italia:e 370in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione. Da una parte il pericolo che deriva dalle varianti delche si diffondono in queste ore in Italia, dall’altra un altro sensibile calo degli attualmente positivi, ma anche dei ricoveri. Sembra evidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - tempoweb : Il bollettino di oggi #17febbraio sul #coronavirus: 12.074 contagi e 369 morti. Nel #Lazio sale l'indice RT… - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 17 febbraio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 484, i decessi sono 24 -