Copertura WindTre: Il 5G arriva al 79% della popolazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua l’espansione della Copertura 5G in 8 nuove province, WindTre avrebbe quasi raggiunto la Copertura dell’80% della popolazione italiana Poco fa, WindTre ha annunciato l’espansione della sua rete 5G in ben 8 nuove province, rendendo maggiormente fruibili le offerte WindTre e portando la Copertura totale della rete di nuova generazione a 67 province e 7 città capoluogo di provincia. Le province che entrano a far parte delle città raggiunte dalla rete 5G sono Agrigento, Aosta, Cuneo, Fermo, Ferrara, Mantova, Padova e Vercelli. Per quanto riguarda le città capoluogo di provincia si aggiungono Andria, Modena, Pavia e Trani alle già presenti Alessandria, Lucca e Trapani. La rete 5G di ... Leggi su promotelefoniche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua l’espansione5G in 8 nuove province,avrebbe quasi raggiunto ladell’80%italiana Poco fa,ha annunciato l’espansionesua rete 5G in ben 8 nuove province, rendendo maggiormente fruibili le offertee portando latotalerete di nuova generazione a 67 province e 7 città capoluogo di provincia. Le province che entrano a far parte delle città raggiunte dalla rete 5G sono Agrigento, Aosta, Cuneo, Fermo, Ferrara, Mantova, Padova e Vercelli. Per quanto riguarda le città capoluogo di provincia si aggiungono Andria, Modena, Pavia e Trani alle già presenti Alessandria, Lucca e Trapani. La rete 5G di ...

chefoss : @BiRaskolnikov in che zona? stavo leggendo che sostanzialmente Iliad sfrutta i ripetitori di WindTre, quindi la copertura è la stessa - sideralislotus : RT @Mondo3: Incontro tra Regione #Toscana e #WindTre. L'impegno per una maggiore attenzione alle aree bianche della telefonia mobile e per… - Mondo3 : Incontro tra Regione #Toscana e #WindTre. L'impegno per una maggiore attenzione alle aree bianche della telefonia… -